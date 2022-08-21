 
مباشر

من هي داريا دوغين التي لقيت حتفتها بانفجار سيارتها في ضواحي موسكو (صور)

أخبار روسيا

من هي داريا دوغين التي لقيت حتفتها بانفجار سيارتها في ضواحي موسكو (صور)
Комсомольская правда
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tnef

لقيت داريا دوغين (بلاتونوفا) حتفها في انفجار سيارة دفع رباعي في منطقة موسكو، وكانت تبلغ من العمر 29 عاما فقط.

داريا هي ابنة العالم السياسي الروسي والشخصية العامة ألكسندر دوغين. كانت ناشطة سياسية ضمن الحركة الدولية الأوراسية التي يرأسها والدها.

من هي داريا دوغين التي لقيت حتفتها بانفجار سيارتها في ضواحي موسكو (صور)

عملت لبعض الوقت مقدمة لبرنامج سياسي مع سيرغي ماردان على راديو "كومسومولسكايا برافدا"، إلى ذلك كانت تشارك في البرامج التلفزيونية السياسية، ونظرا لاتقانها اللغة الفرنسية كانت غالبا ما تتم استضافتها كخبيرة في السياسة الفرنسية.

من هي داريا دوغين التي لقيت حتفتها بانفجار سيارتها في ضواحي موسكو (صور)

تحصلت داريا دوغين على شهادة دكتوراه في الفلسفة، وكان أحد المجالات الرئيسية لبحثها دراسة تأثير أفكار الفيلسوف اليوناني أفلاطون على العالم القديم.

من هي داريا دوغين التي لقيت حتفتها بانفجار سيارتها في ضواحي موسكو (صور)

دعمت داريا دوغين بنشاط العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كما تعرفت شخصيا على عدد من المراسلين الحربيين والقياديين الميدانيين في دونباس.

وقد أدرجت بريطانيا داريا في قائمة العقوبات تحت مزاعم أنها "تعمل على نشر معلومات مضللة عن الصراع في أوكرانيا".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا