انتحار منفذ هجوم مدينة موتنيري بارك بعد محاولته تنفيذ هجوم آخر على ملهى ليلي في كاليفورنا

أفادت شرطة كاليفورنيا، بأن مطلق النار في مدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، حاول مهاجمة ملهى ليلي، بعد مضي نصف ساعة من الهجوم الأول، وانتحر بعدها.

ووفقا للشرطة، فإن منفذ الهجوم اقتحم ملهى ليلي في مدينة الهمبرا في ولاية كاليفورنيا، بعد نصف ساعة من تنفيذه للهجوم في مدينة مونتري بارك، إلا أن اثنين من رواد الملهى جردوه من سلاحه، وتمكن من الهرب في شاحنة بيضاء، وعثرت طواقم الشرطة على مسدس مع مخزن للرصاص داخل الملهى.

وفي وقت لاحق عثرت الشرطة على الشاحنة البيضاء، وجثة المشتبه به المدعو، هو كانغ تران، البالغ 72 عاما منتحرا بداخلها، وبحوزته مسدس.

وأعلنت الشرطة الأميركية، أمس الأحد، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 16 آخرين، إثر عملية إطلاق النار، التي نفذها "تران"، في مدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، خلال احتفالات رأس السنة الصينية.

المصدر: نوفوستي