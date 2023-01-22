وفد مجلس "الدوما" الروسي يصل طهران في زيارة رسمية

وصل وفد مجلس "الدوما" الروسي، برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، إلى طهران في زيارة رسمية اليوم الأحد.

وضم الوفد، نائب رئيس مجلس "الدوما" سيرغي نيفيروف، الذي يشرف على غرفة الاتصالات مع البرلمان الإيراني، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ورئيس لجنة "الدوما" للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، وكذلك رؤساء لجان مجلس "الدوما" بشأن السوق المالي أناتولي أكساكوف، وبشأن الأمن والتدابير المضادة للفساد فاسيلي بيسكاريف، والنقل يفغيني موسكفيتشيف.

وخلال الزيارة، من المقرر عقد الاجتماع الثالث للجنة التعاون بين "الدوما" والبرلمان الإيراني يوم الاثنين، وكما أوضحت الدائرة الصحفية لمجلس "الدوما" في وقت سابق، فإن جدول أعمال الاجتماع يتضمن الدعم التشريعي للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في مجالات الطاقة والنقل والزراعة، وقضايا التفاعل في بحر قزوين، والأمن الإقليمي، والتصدي للإرهاب والتطرف، عقد الاجتماع السابق للجنة في يناير 2020.

وخلال الزيارة أيضا، من المقرر أن يجري فياتشيسلاف فولودين محادثات مع رئيس مجلس المجلس الإسلامي الإيراني محمد باقر غاليباف، وكبار المسؤولين الإيرانيين، وسيبحث الإسراع في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين روسيا وإيران، بما في ذلك في مجالات النقل والاستثمار والطاقة، وتسهيل أنشطة رجال الأعمال في البلدين.

المصدر: تاس