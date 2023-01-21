رئيس مجلس "الدوما" يزور طهران الاثنين رفقة وفد برلماني

أعلن رئيس قسم العلاقات العامة بالبرلمان الإيراني محمود صادقيان، أن رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، سيزور طهران يوم الاثنين، على رأس وفد برلماني.

وقال صادقيان: "رئيس مجلس الدوما في روسيا الاتحادية، سيزور إيران بعد غد الاثنين على رأس وفد من البرلمان الروسي".

وأضاف: "سوف يلتقي فولودين في طهران رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، وكبار المسؤولين الإيرانيين، وسيبحث الإسراع في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين روسيا وإيران، بما في ذلك في مجالات الترانزيت والاستثمار والطاقة، وتسهيل أنشطة رجال الأعمال في البلدين".

وبحسب السياسي الإيراني، فإن اجتماع اللجنة العليا للتعاون البرلماني بين روسيا وإيران، سيعقد في إطار زيارة الوفد الروسي إلى طهران.

في نهاية ديسمبر، أعلن البرلمان الإيراني أن لديهم برنامجا لزيارة رئيس مجلس "الدوما" الروسي إلى طهران، والثلاثاء الماضي، قال فولودين إنه سيزور إيران بحلول نهاية يناير، لكنه لم يحدد الموعد.

المصدر: نوفوستي