كشف رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركوف أوليغ سينيغوبوف، عن زيارة جنرال بالجيش الأمريكي رفقة خبراء عسكريين وعسكريين أمريكيين لمدينة إيزيوم في المقاطعة.

وكتب سينيغوبوف على قناته على"تيليغرام": "قمنا بزيارة.. مع الجنرال بالجيش الأمريكي كيث كيلوغ ووفد من الخبراء العسكريين والعسكريين الأمريكيين في مدينة إيزيوم".

وبحسب قوله، فقد ناقشا إعادة إعمار المدينة، واحتياجات المنطقة في المجال العسكري.

وفي 12 سبتمبر من العام الماضي، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إعادة تجميع القوات من مدينتي بالاكليا وإيزيوم، في اتجاه دونيتسك من أجل تحقيق الأهداف المعلنة لعملية عسكرية خاصة لتحرير دونباس.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إنه وفقا للمعلومات الواردة، فإن الفريق الأوكراني يجري العديد من الإجراءات العقابية في مقاطعة خاركوف، ووصفها بيسكوف بأنها أفعال شائنة، وأضاف أن العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى تحقيق أهدافها.

المصدر: نوفوستي