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مصدر: كييف تنقل مدرعاتها الغربية إلى مدينة سفاتوفو

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مصدر: كييف تنقل مدرعاتها الغربية إلى مدينة سفاتوفو
Gettyimages.ru
أرشيف
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أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد بجمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، بأن كييف تنقل المعدات العسكرية المدرعة غربية الصنع من منطقة خاركوف باتجاه مدينة سفاتوفو في دونباس.

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وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "وفقا لسكان خاركوف، تم رصد نقل المركبات المدرعة بواسطة قطارين إلى مدينة كوبيانسك (بمنطقة خاركوف). ويتم تفريغ الأنواع الغربية من المركبات المدرعة في المحطة هناك وإرسالها في اتجاه التجمع السكاني سفاتوفو".

واشتد الوضع في اتجاهي سفاتوفو وكريمينايا في دونباس في الخريف الماضي. وتقصف القوات الأوكرانية كريمينايا وسفاتوفو بشكل منتظم وتحاول من حين إلى آخر اختراق الدفاعات في هاتين المنطقتين.

المصدر: نوفوستي

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