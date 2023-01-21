احتدام المعارك بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية في منطقة غوليابوليا

أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، تصاعد الاشتباكات بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي بالقرب من مدينة غوليابوليا في مقاطعة زابوروجيه.

وكتب روغوف على قناته في "تيليغرام": "تقدمنا اليوم عند خط التماس في زابوروجيه، بالإضافة إلى محور أوريخوف، واحتدمت المعارك في غوليابوليا، بارك الله في قواتنا، نحن ننتظر البشريات".

وأضاف عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، أن المعارك لا تزال قائمة في المقاطعة مصحوبة بتقدم القوات الروسية وتحرير عدد من النقاط على طول خط المواجهة بأكمله.

وفي وقت سابق، قال روغوف، إن القوات الروسية تقوم باقتحام مواقع القوات الأوكرانية على خط التماس في منطقة زابوروجيه في أوريخوف، غوليابوليا وقرية كامينسكوي.

ووفقا له، تقدمت القوات الروسية خلال النهار 7 كيلومترات، كما تمكنت القوات من اختراق خط الدفاع الأول للقوات الأوكرانية في قطاعات معينة بمنطقة زابوروجيه.

كما أشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لديها نقص في القذائف، بما في ذلك لمدافع الهاوتزر M777.

المصدر: تاس