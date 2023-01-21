القوات الروسية تواصل التقدم وتخترق خط الدفاع الأول للجيش الأوكراني في منطقة زابوروجيه

قال فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، إن القوات الروسية تمكنت من اختراق خط الدفاع الأول للقوات الأوكرانية في قطاعات معينة بمنطقة زابوروجيه.

وأضاف روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، في مقابلة مع وكالة نوفوستي، أن هنالك معارك دائرة في المنطقة مصحوبة بتقدم القوات الروسية وتحريرعدد من النقاط على طول خط المواجهة بأكمله.

وأشار روغوف إلى أن خط الدفاع الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية تم إنشاؤه بمدن غوليابوليه وكامينسكوي وأوريخوف، وتعد كامينسكوي وأوريخوف المخرجين الرئيسيين إلى مدينة زابوروجيه.

إلى ذلك أفاد روغوف بتقدم الجيش الروسي بـ7 كم في يوم واحد في اتجاه زابوروجيه. كما أشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لديها نقص في القذائف، بما في ذلك لمدافع الهاوتزر M777.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة عن سيطرة قواتها على بلدة كليشيفكا في محور دونيتسك وتحرير لوبكوف في منطقة زاباروجيه، وسط مواصلة التقدم في كافة المحاور.

المصدر: نوفوستي