أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة كليشيفكا في محور دونيتسك وتحرير لوبكوف في منطقة زاباروجيه وسط مواصلة قواتها تقدمها في كافة المحاور.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، استهدفت قواتنا اللوائين 14 و 92 التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق تيمكوفا وتاباييفكا وبييرستوف في منطقة خاركوف، وتم تصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وأسلحتهم ومعداتهم العسكرية ومدفعتي هاوتزر D-20 و D-30.

في محور كراسني ليمانسك، تمكنت قواتنا من استهداف اللوائين 92 و 66 التابعان للقوات الأوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى استهداف لواء الهجوم

وتم تصفية أكثر من 40 جنديا ومركبتين ومعدات عسكرية ومدافع هاوتزر D-20.

وتم تصفية أكثر من 40 جنديا ومركبتين ومعدات عسكرية ومدافع هاوتزر D-20. في محور دونيتسك، تمكنت قواتنا من السيطرة على بلدة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تصفية ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وحاملتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika ، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر Giacint-B و D-20.

في محور زاباروجيه ، تم تحرير لوبكوف بمنطقة زاباروجيه، وتم

مستودع للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من كامينسكو بمنطقة زابوروجيه، كما تم تدمير رادار مضاد للبطارية من صنع USA AN / TPQ-37. في مالا توكامشكا، بمنطقة زاباروجيه

ووتكبد الجيش الأوكراني خسائر تصل إلى 90 بين قتيل وجريح في صفوفه وعتادهم العسكري وآالياتهم من بينها مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya، بالإضافة إلى مدفعتي D-20 و D-30.

مستودع للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من كامينسكو بمنطقة زابوروجيه، كما تم تدمير رادار مضاد للبطارية من صنع USA AN / TPQ-37. في مالا توكامشكا، بمنطقة زاباروجيه ووتكبد الجيش الأوكراني خسائر تصل إلى 90 بين قتيل وجريح في صفوفه وعتادهم العسكري وآالياتهم من بينها مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya، بالإضافة إلى مدفعتي D-20 و D-30. في محور خيرسون تم تدمير قاعدة مدفعية أمريكية M109 Paladin ذاتية الدفع، بالإضافة إلى مدفعتي هاوتزر: D-30 وMsta-B.

يتبع..