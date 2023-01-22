قوات كييف تستهدف جمهورية دونيتسك بنحو 128 مقذوفا خلال 24 ساعة

استهدفت قوات كييف مدينة دونيتسك وضواحيها بـ 128 صاروخا وقذيفة خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإلحاق أضرار في الأبنية السكنية ومرافق البنية التحتية.

ووفقا للمكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، استهدفت القوات الأوكرانية الجمهورية بقصف مدفعي بقذائف من عيار 152 و155 ملم، بالإضافة إلى راجمات الصواريخ، وبالمجموع، تم تسجيل 26 استهدافا، وتم إطلاق 128 مقذوفا.

وتعرضت مدينة غورلوفكا، ومدينة دونيتسك، ومدينة زايتسيفو، ومدينة ماكيفكا، ومدينة بانتيليمونوفكا، ومدينة ياسينوفاتايا لقصف القوات الأوكرانية.

وبحسب التقرير، أسفر القصف عن مقتل شخص مدني واحد، وتضررت أربعة منازل، إضافة إلى منشأة مدنية للبنية التحتية.

يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 18 عملية إطلاق للمقذوفات والصواريخ من جانب القوات الأوكرانية، على الجمهورية.

المصدر: RT