أعلن عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، أن إحدى المقابر بمنطقة بولوغوفسكي داخل المقاطعة تعرضت للقصف من قبل القوات الأوكرانية، ما تسبب بتدمير عشرات شواهد القبور.

وكتب روغوف في قناته على "تيليغرام": "في زابوروجيه، القوات الأوكرانية تقاتل حتى ضد الموتى، قصف مسلحو زيلينسكي المقبرة في منطقة بولوغوفسكي.. ولحسن الحظ، لا يوجد ضحايا أو جرحى".

وذكر أن عشرات شواهد القبور أصيبت بأضرار بالغة جراء قذائف المدافع الثقيلة.

وشدد روغوف على أنه "لا توجد منشآت عسكرية بالقرب من المقبرة ولا توجد وحدات عسكرية، هذا القصف عمل إرهابي آخر".

وأعلن روغوف، عن تحييد مجموعة من المخربين الأوكرانيين تتكون من حوالي 20 شخصا، في مقاطعة زابوروجيه بالقرب من مدينة أوريخوف، كانت تهدف لاختراق صفوف الجيش الروسي الذي يتقدم في هذا القطاع من الجبهة.

وقال: "قامت مدفعيتنا بالقضاء على مجموعة من المخربين الأوكرانيين ودمرتهم بالقرب من مدينة أوريخوف".

يذكر أن القوات الروسية، فرضت سيطرتها على مناطق استراتيجية جديدة في مقاطعة زابوروجيه، كما تقدمت القوات 7 كيلومترات في المقاطعة من خط المواجهة.

المصدر: نوفوستي