كشف أحد قادة شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، في مدينة أرتيموفسك، اختلاف تكتيكات جنود القوات الأوكرانية، عن تصرفات المرتزقة الأجانب على خط المواجهة.

وقال القائد، إن أوكرانيا تمثلها مجموعة "فاشلة" من الجنود، وبحسب قوله، فإن المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب كييف يأتون في وقت محدد، ونقوم بتلقينهم "درسا قاسيا" ثم يهربون من خط المواجهة في أرتيموفسك.

وأضاف: "قوات العدو فوضوية في الكثير من الأوقات، عندما يكون القتال شديدا وحامي الوطيس، والوحل عميقا حتى الركبة، نواجه الجنود المساكين، وعندما يكون الأمر رائعا وكل شيء هادئا، يأتي الرجال الأقوياء، ويتعرضون للضرب، ويهربون، ومرة ​​أخرى يبقى الجنود المساكين".

وأضاف القائد أنه، على عكس جنود القوات الأوكرانية، الذين هم في مواقع متقدمة، يتصرف المرتزقة بوقاحة ونشاط، في محاولة "للهجوم والضغط وتدمير شيء ما".

ومع ذلك، فإنهم يتلقون "الرد المناسب" من الجانب الروسي، وبعد ذلك يتراجعون تاركين القوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أحصت الولايات المتحدة عدد المرتزقة في صفوف القوات الأوكرانية، ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن عددهم يتراوح بين ألف وثلاثة آلاف شخص.

المصدر: لينتا.رو