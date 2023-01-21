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الجيش الروسي يحرر قرية كراسنوبولي بالقرب من سوليدار

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الجيش الروسي يحرر قرية كراسنوبولي بالقرب من سوليدار
Sputnik
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أفاد المراسل العسكري ألكسندر سيمونوف، بتقدم القوات الروسية بنجاح في اتجاه سوليدار-أرتيموفسك، وقد تم تحرير قرية كراسنوبولي، بالقرب من مدينة سوليدار.

وكتب سيمونوف على قناته في "تيليغرام": " سيطر مقاتلو فاغنر العسكرية الخاصة، على قرية كراسنوبولي، الواقعة شمال قرية سول، ولا يزال هجومهم مستمرا في وقت واحد من عدة اتجاهات".

وفي 20 يناير، أفادت وزارة الدفاع، بأن القوات الروسية قد حررت منطقة كليشيفكا السكنية بالقرب من أرتيموفسك "باخموت" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "متطوعو وحدات الهجوم وبدعم ناري من الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية للمنطقة العسكرية الجنوبية، تمكنوا من تحرير منطقة كليشيفكا السكنية".

المصدر: لينتا.رو

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