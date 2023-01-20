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دونيتسك .. الإعلان عن تحرير بلدة استراتيجية في الطريق إلى أرتيموفسك

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دونيتسك .. الإعلان عن تحرير بلدة استراتيجية في الطريق إلى أرتيموفسك
Sputnik
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أعلنت قيادة الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الروسية حررت بلدة كليشييفكا بالقرب من أرتيموفسك التابعة لدونيتسك.

وقالت قيادة الدفاع في حسابها على "تيليغرام"، إن "القوات الروسية حررت اليوم الجمعة بلدة كليشييفكا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

كذلك أفاد المكتب الصحفي لمجموعة "فاغنر" أن البلدة باتت تخضع بالكامل لسيطرة القوات الروسية.

ووصفت قيادة قوات "فاغنر" بلدة كليشييفكا بأنها ضاحية مهمة من ضواحي أرتيموفسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي عن تحرير مدينة سوليدار التي تتميز بموقعها الاستراتيجي، وأكدت الوزارة أن هذا يسمح بقطع الإمداد عن القوات الأوكرانية في أرتيموفسك ثم تطويقهم.

المصدر: تاس

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