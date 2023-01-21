فرض غرامة على رئيس وزراء بريطانيا لخلعه حزام الأمان (فيديو)

فرضت الشرطة البريطانية غرامة على رئيس الوزراء، ريشي سوناك، بسبب خلعه حزام الأمان من متن سيارة متحركة، في أثناء تصوير مقطع لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي .

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وقالت قوة شرطة لانكشاير إنها نظرت في المقطع المصور الذي "يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر شخصا لا يرتدي حزام الأمان، أثناء وجوده في سيارة متحركة في لانكشاير".

وأضافت القوة، دون تسمية سوناك، إنها "أصدرت عرضا مشروطا بعقوبة ثابتة لرجل من لندن يبلغ من العمر 42 عاما".

من جهته، اعتذر سوناك البالغ من العمر 42 عاما، لارتكابه "خطأ في التقدير"، أثناء تصويره رسالة على "إنستغرام" من المقعد الخلفي لسيارة حكومية رسمية خلال زيارتة لشمال غرب إنجلترا، يوم الخميس.

وقال مكتب سوناك في بيان إن "رئيس الوزراء يوافق تماما على أن هذا كان خطأ، وقد اعتذر. وبالطبع سيلتزم بالعقوبة المحددة".

ويفرض القانون في المملكة المتحدة عقوبة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا) لعدم ارتداء حزام الأمان.

UK PM Rishi Sunak fined by police for taking off his seat belt to film a social media video in a moving car pic.twitter.com/loCECs7kdX — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 20, 2023

ويعني العرض المشروط أن الشخص الذي تم تغريمه يقر بالذنب، لكنه لا يذهب إلى المحكمة. ولم تحدد الشرطة مقدار الغرامة التي عوقب بها سوناك.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تغريم سوناك خلال مسيرته السياسية.

ففي العام الماضي، عندما كان وزيرا للخزانة، تم تغريمه بمبلغ 50 جنيها إسترلينيا لخرقه قواعد الإغلاق أثناء جائحة فيروس كورونا، على خلفية حضوره لحفل قصير داخل مكاتب الحكومة.

وكان سوناك من بين عشرات المسؤولين الذين تم تغريمهم على خلفية فضيحة "بارتي غيت"، والتي شملت رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون.

المصدر: أ ب