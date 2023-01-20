الدفاع الألمانية: لا يوجد تحالف متماسك مهتم بتزويد كييف بدبابات "ليوبارد"

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأنه لا يوجد تحالف متماسك مهتم بالإمداد الإلزامي لدبابات "ليوبارد" القتالية إلى كييف.

وقال بيستوريوس في مقابلة مع قناة "دي فيلت" التلفزيونية: "لا يوجد تحالف واحد متماسك مهتم بتسليم دبابات ليوبارد إلزاميا إلى أوكرانيا".

وشدد على أنه من وجهة نظر الحكومة الألمانية، قبل اتخاذ مثل هذا القرار، من الضروري الموازنة بعناية بين جميع الإيجابيات والسلبيات، وقال: "العديد من المشاركين في المحادثات التزموا بهذا الرأي".

ومع ذلك، لم يستبعد بيستوريوس أن يتم اتخاذ قرار توريد دبابات "ليوبارد" إلى كييف في الأيام المقبلة، كما أصدر الوزير صباح الجمعة، تعليماته بالتحقق من توافر دبابات "ليوبارد" التي يمكن لألمانيا توريدها إلى أوكرانياـ وحسب قوله، هذا أمر ضروري حتى نكون مستعدين لتنفيذ قرار نقل المعدات إلى كييف، إذا تم اتخاذه.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، حضر بيستوريوس اجتماعا لوزراء الدفاع من حوالي 50 دولة لمناقشة المزيد من المساعدة لأوكرانيا.

وقال على الهواء بقناة "فينيكس تي في"، إن المشاركين في الاجتماع بقاعدة "رامشتاين" الأمريكية لم يتخذوا أي قرار بعد بشأن دبابات "ليوبارد 2"، وأعرب الوزير عن رأي مفاده أن الدول الغربية تسعى جاهدة للوصول إلى نقطة مشتركة للعرض في أقرب وقت ممكن.

المصدر: تاس