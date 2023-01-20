بولندا تدرب وتجهز لواء عسكريا أوكرانيا بدبابات وعربات مشاة قتالية

صرح وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، أنه بحلول نهاية مارس، ستقوم بولندا بتدريب وتجهيز لواء عسكري أوكراني بدبابات T-72 وعربات مشاة قتالية.

وفي حديث بلاشتشاك للصحفيين بعد اجتماع في قاعدة "رامشتاين" العسكرية الأمريكية، لوزراء دفاع نحو 50 دولة، ناقشوا المزيد من المساعدة لأوكرانيا، قدم الوزير حزمة بولندية جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال: "بحلول نهاية مارس، يمكننا تجهيز وتدريب الجنود الأوكرانيين في عدد يصل إلى لواء واحد (ما يقارب من 1000 جندي)".

وأشار الوزير إلى أنه سيتم استخدام الأسلحة، وقال "هذه مركبات مشاة قتالية ودبابات T-72 التي ما زلنا نمتلكها."

ووفقا لرئيس وزارة الدفاع البولندية، فإن هذا الدعم ممكن، حيث اهتمت بولندا بتجهيز جيشها بأسلحة حديثة جديدة، وقال "يمكننا توفير ما يعادلها للجيش البولندي.. لدينا بالفعل دبابات K2 الكورية ومدافع هاوتزرK9، هذا العام سيكون هناك المزيد من الشحنات.. وسيتم تقديم راجمات هيمارس للجيش، ودبابات أبرامز الأمريكية".

وقال بلاشتشاك: "نحن نتعامل مع مشروع كامل لدعم أوكرانيا وفي نفس الوقت نقوم بتحديث معدات الجيش البولندي".

المصدر: تاس