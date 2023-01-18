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واشنطن تؤكد أن إمداد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي يتصدر أولوياتها

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واشنطن تؤكد أن إمداد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي يتصدر أولوياتها
AP Patrick Semansky, File
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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن تزويد كييف بمنظومات الدفاع الجوي، يتصدر الأولويات الأمريكية.

وقال كيربي: "لم أر ولا علم لدي بعدد بطاريات "باتريوت" التي تحتاجها أوكرانيا. لكننا نعلم أن الدفاع الجوي يبقى أولوية".

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وأشار إلى أن تسليم منظومات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا سيستغرق وقتا، بسبب تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام "باتريوت".

وصرح المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور، في وقت سابق بأنه سيتعين على كييف "قبول حقيقة مخيفة" بأن نظام "باتريوت" لن ينقذ أوكرانيا من الهزيمة".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق بأن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في أوكرانيا، بتوريد الأسلحة وتدريب العسكريين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: نوفوستي

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