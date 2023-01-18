روسيا تلغي إسهامها المالي في اللجنة الاقتصادية الأوروبية الأممية

أصدر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قرارا يقضي بوقف روسيا إسهامها في تمويل اللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة.

وجاء في القرار: "تم قبول اقتراح وزارة الخارجية الروسية المتفق عليه مع وزارة المالية الروسية، عدم دفع الاشتراكات المالية الروسية للجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة لعام 2022".

وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الخارجية الروسية إبلاغ أمانة اللجنة بالقرار.

وأحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس "الدوما" مؤخرا مشروع قانون يفسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا، في إطار العقوبات الجوابية المتدرّجة التي تفرضها روسيا ضد الدول الغربية.

المصدر: نوفوستي