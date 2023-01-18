ضابط مخابرات أمريكي: بوتين وضع قواعد جديدة لتعامل الغرب مع روسيا مستقبلا بجرّة قلم

أشار ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفسخه الاتفاقات مع مجلس أوروبا، أكد أن موسكو ستفاوض الغرب بشروطها، وعندما ستريد هي ذلك.

وقال ريتر: "بوتين وقع قانونا يفسخ الاتفاقات مع مجلس أوروبا، وهذا يعني إنهاء الاتفاقات وعملية التعاون مع هذه المنظمة".

وأكد أن نافذة الإمكانيات لعقد اتفاقات مع موسكو مغلقة أمام الغرب، ومن الآن فصاعدا، ستجري موسكو اتصالات دبلوماسية بشروطها الخاصة فقط وعندما ترى ذلك مناسبا.

وأحال بوتين إلى مجلس "الدوما" مؤخرا مشروع قانون يفسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا.

المصدر: نوفوستي