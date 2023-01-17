بوتين يحيل إلى "الدوما" مشروع قانون يفسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا

أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس "الدوما" مشروع قانون يفسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا.

وأشار "الدوما"، إلى أنه "تم اليوم الثلاثاء تسجيل مشروع قانون يفسخ اتفاق عضوية روسيا في المعاهدات الدولية لمجلس أوروبا".

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق مجلس أوروبا بممارسة "دبلوماسية مكبرات الصوت"، بعد رسالة وجهتها الأمينة العامة للمجلس، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: سبوتنيك