أوكرانيا: مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه الأول في حادث سقوط المروحية

لقي وزير الداخلية الأوكراني دينيس مناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني ينين مصرعهما في حادث سقوط المروحية في بروفاري بمنطقة كييف بحسب مصادر من الشرطة الأوكرانية.

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أعلن عن ذلك رئيس الشرطة الوطنية إيغور كليمينكو في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كان على متن المروحية 9 من قيادات الداخلية من بينهم إلى جانب وزير الداخلية النائب الأول وسكرتير الدولة للشؤون الداخلية لوبكوفيتش.

من جانبه، صرح مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن وزير الداخلية القتيل ومعاونيه من قيادات الوزارة كانوا في طريقهم إلى إحدى نقاط الصراع الساخنة.

وكانت مروحية تابعة للجيش الأوكراني قد تحطمت في بروفاري بمنطقة كييف بجانب روضة أطفال صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل 18 من بينهم 3 أطفال وإصابة ما لا يقل عن 26 شخصا من بينهم 12 طفلا.

المصدر: نوفوستي