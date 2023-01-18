 
مباشر

أوكرانيا: مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه الأول في حادث سقوط المروحية

أخبار العالم

أوكرانيا: مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه الأول في حادث سقوط المروحية
Telegram
وزير الداخلية الأوكراني القتيل دينيس موناستيرسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ukwk

لقي وزير الداخلية الأوكراني دينيس مناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني ينين مصرعهما في حادث سقوط المروحية في بروفاري بمنطقة كييف بحسب مصادر من الشرطة الأوكرانية.

إقرأ المزيد
مقتل 18 من بينهم 3 أطفال في سقوط مروحية تابعة للجيش الأوكراني بجانب روضة أطفال (صور)
مقتل 18 من بينهم 3 أطفال في سقوط مروحية تابعة للجيش الأوكراني بجانب روضة أطفال (صور)

أعلن عن ذلك رئيس الشرطة الوطنية إيغور كليمينكو في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كان على متن المروحية 9 من قيادات الداخلية من بينهم إلى جانب وزير الداخلية النائب الأول وسكرتير الدولة للشؤون الداخلية لوبكوفيتش.

من جانبه، صرح مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن وزير الداخلية القتيل ومعاونيه من قيادات الوزارة كانوا في طريقهم إلى إحدى نقاط الصراع الساخنة.

وكانت مروحية تابعة للجيش الأوكراني قد تحطمت في بروفاري بمنطقة كييف بجانب روضة أطفال صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل 18 من بينهم 3 أطفال وإصابة ما لا يقل عن 26 شخصا من بينهم 12 طفلا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: أحداث أوكرانيا هي نتيجة الإعداد الأمريكي الغربي لحرب كونية هجينة على روسيا