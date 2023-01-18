مقتل 18 من بينهم 3 أطفال في سقوط مروحية تابعة للجيش الأوكراني بجانب روضة أطفال (صور)
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أسفر تحطم مروحية تابعة للجيش الأوكراني بالقرب من روضة أطفال في بروفاري بمنطقة كييف عن مقتل 18 شخصا من بينهم 3 أطفال على الأقل.
وقد أظهرت اللقطات عواقب الحريق في بروفاري، حيث من الممكن ملاحظة نوافذ المبنى التي تحطمت بالكامل، فيما أعلنت الشرطة المحلية مقتل 18 شخصا، من بينهم 3 أطفال وتسعة من قيادات وزارة الداخلية الأوكرانية، على رأسهم وزير الداخلية دينيس مناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني ينين اللذان كانا على متن المروحية.
وأصيب في الحادث ما لا يقل عن 26 شخصا آخرين، من بينهم 12 طفلا، حيث تواصل خدمات الطوارئ العمل في مكان الحادث.
المصدر: نوفوستي