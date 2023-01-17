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"بلومبرغ": هولندا تبحث تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي

أخبار العالم

Globallookpress Christophe Gateau/dpa
صورة من الأرشيف
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أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها بأن هولندا تبحث تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" الصاروخية أمريكية الصنع للدفاع الجوي.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الهولندية ستتخذ قرارها النهائي بهذا الصدد قريبا.

بدورها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الهولندية ساشا لوفهوف، بأن "هولندا تدرس دائما الدعم العسكري لأوكرانيا"، وأن التوريدات لأوكرانيا تعتبر من الأولويات العسكرية لهولندا.

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وفي الفترة الأخيرة أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا عن نيتهما تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت"، كما أعلنت العديد من الدول الأخرى عن خططها لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي.

المصدر: "بلومبرغ"

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