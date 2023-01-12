منظومات "باتريوت" في بولندا سيديرها عسكريون ألمان

ذكرت الإذاعة البولندية أن عسكريين ألمانا سيصلون الأسبوع المقبل إلى بولندا لإدارة أنظمة "باتريوت" الأميركية للدفاع الجوي.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريخت قد أعلنت في وقت سابق، عن التوقيع على اتفاق مع نظيرتها البولندية بشأن قيام مقاتلات يوروفايتر الألمانية بدوريات في المجال الجوي البولندي، بالإضافة لنشر أنظمة باتريوت للدفاع جوي في بولندا، ويأتي هذا على خلفية الحادث الذي وقع في منتصف نوفمبر عندما سقط صاروخ في بولندا جاء من المنطقة الحدودية مع أوكرانيا.

وجاء في التقرير الإذاعي "هناك موافقة من السلطات البولندية على انتشار الجنود الألمان في بلدنا، وهناك وثيقة حول هذه المسألة موقعة من قبل الرئيس أندريه دودا".

وأضاف التقرير أن "الحديث يدور عن عدة مئات من العسكريين الألمان الذين سيتم نشرهم، لخدمة نظام باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي، في محافظة لوبلين".

ريا نوفوستي