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سفارات كييف تجنّد المرتزقة حول العالم للقتال في أوكرانيا

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سفارات كييف تجنّد المرتزقة حول العالم للقتال في أوكرانيا
Sputnik VIKTOR TOLOCHKO
السفارة الأوكرانية في مينسك
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أفادت قناة التلفزيون الحكومي البيلاروسي "بيلاروس 1" بأن السفارات الأوكرانية تجنّد المرتزقة حول العالم للقتال في أوكرانيا، وتعزيز صفوف قوات كييف.

وذكرت القناة أنه تم توقيف رجل في مينسك، أرسلته السفارة الأوكرانية في جورجيا إلى بيلاروس، لتلقّي التعليمات من السفير الأوكراني في مينسك حول الانضمام إلى "الفيلق الجورجي" في القوات الأوكرانية والانتقال إلى أوكرانيا من أراضي بيلاروس.

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وأوضحت القناة أن الشخص الذي تم توقيفه في مينسك هو مواطن جورجي يدعى غيورغي زيراكاشفيلي، وعمره 36 عاما.

المصدر: نوفوستي

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