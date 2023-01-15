بيلاروس تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي استفزازات أوكرانية

أكد النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن البيلاروسي بافل مورافيكو، استعداد بلاده التام لمواجهة أي أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا.

وأضاف في حديث لقناة CTV التلفزيونية: "اليوم نحن مستعدون للتصدي لأي استفزاز وأي تهديد، يمكن أن يسبب الضرر لدولتنا وشعبنا بغض النظر عن مصدره".

وأشار إلى أن مينسك تراقب جميع التحركات، بما فيها "غير المتزنة"، التي تقدم عليها قوات كييف على الحدود.

وقال: "يطلقون النار باتجاه حدودنا، ويمارسون أعمالا استفزازية بكل طريقة ممكنة. هناك حوار بين حرس الحدود، لكنه للأسف لا يعطي دائما نتائج إيجابية. وتحدثنا عبر الخط العسكري الساخن، وهو أيضا لا يعطي النتائج المرجوة حتى الآن".

المصدر: نوفوستي