أكد الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، أن العقوبات ضرب من الحماقة ولن تحقق لأصحابها شيئا، متسائلا عمّا إذا يريد الجميع أن يكونوا عبيدا لواشنطن.

وقال ميلانوفيتش لصحيفة Istra24 إن "واشنطن و"الناتو"، بمساعدة أوكرانيا، يخوضان حربا بالوكالة ضد روسيا".

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وأكد أنه لا يرى الهدف النهائي للعقوبات ضد موسكو، وأضاف: "لا يمكن أن تكون الخطة عزل بوتين. العقوبات لا يمكن أن تكون خطة. هذا غباء، ولم نحقق أي شيء بهذا. العقوبات لم تكسر ميلوسيفيتش. يلجؤون إليها من حرب إلى حرب، ونحن نقرر من نكون؟ يريدوننا عبيدا لأمريكا؟".

وأكد رئيس لجنة مجلس "الدوما" الروسي للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، في وقت سابق أن الغرب لا يسعى للتسوية في أوكرانيا، وأن روسيا ستحقق جميع أهداف عمليتها العسكرية وتنهي الهيمنة الغربية الفاشلة.

المصدر: نوفوستي