ستولتنبرغ يستبعد التطبيع بين الغرب وروسيا حتى بعد انتهاء العملية العسكرية

اعتبر الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن التطبيع مع روسيا بعد انتهاء الأزمة في أوكرانيا غير وارد.

وقال ستولتنبرغ لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "لن يكون الأمر كما كان من قبل. حتى لو صمتت المدافع في أوكرانيا، لا ينبغي أن نتوقع تطبيع علاقاتنا مع روسيا".

وأشار ستولتنبرغ في وقت سابق إلى أنه بغض النظر عن كيفية انتهاء الأزمة الأوكرانية، يجب القول إن "الوضع الأمني ​​في أوروبا قد تغير تماما".

وتعهد الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" تعزيز دعمهما لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها، وتكثيف التعاون بين أوروبا والحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي