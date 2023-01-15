ستولتنبرغ يعلن عن مزيد من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا "في المستقبل القريب"

أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن دولا غربية سترسل لأوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة.

وقال ستولتنبرغ لصحيفة هاندلسبلات اليومية، قبل الاجتماع الأسبوعي في قاعدة رامشتاين الجوية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف "إن التعهدات الأخيرة بتسليم اسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع الحصول على المزيد في المستقبل القريب".

وأضاف "نحن في مرحلة حاسمة من الحرب. لذلك، من المهم أن نزود أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاج اليها لكي تنتصر".

وخلال الأسبوع الماضي، تعهّدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تزويد أوكرانيا آليات مدرعة لنقل المشاة أو للاستطلاع هي 40 مدرعة ألمانية من طراز ماردر و50 مدرّعة أمريكية من طراز برادلي وعدد من مدرعات "ا ام اكس-10" الفرنسية.

وتعهدت المملكة المتحدة السبت إرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا "في الأسابيع المقبلة".

المصدر: أ ف ب