أوكرانيا.. تفشي ظاهرة الزواج الصوري من الأرامل والمصابات بإعاقات هربا من الخدمة العسكرية

تشهد أوكرانيا ظاهرة جديدة تتمثل في كثرة زواج المطلوبين للخدمة العسكرية من المصابات بإعاقات والأرامل ممن لديهن عدة أطفال، وذلك للحصول على تأجيل إعالة ومغادرة البلاد هربا من الجيش.

وأشار موقع Strana.ua إلى ظهور وسطاء يساعدون الراغبين في العثور على المعاقات والأرامل متعددات الأطفال مقابل 2000 إلى 3000 دولار.

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وذكر الموقع أن النساء المشاركات في هذه التجارة يتلقين ما بين 500 و1000 دولار، ونقل عن موظف في شركة محاماة رفض الكشف عن هويته قوله: "أصبحت هذه التجارة واسعة الانتشار في القرى، ولاسيما في مناطق ترانسكارباتيا، حيث الكثير من العائلات ذات المعيل الوحيد والأمهات مربيّات 3 أو 5 أطفال".

المصدر: نوفوستي