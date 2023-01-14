الرئاسة التركية تنفي التقارير الإعلامية حول تسليم ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

وصف المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، تقارير وسائل الإعلام الغربية بأن تركيا بدأت بتزويد كييف بذخائر عنقودية بأنها كاذبة.

وقال قالن: "المزاعم القائلة بأن تركيا ترسل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا خاطئة تماما وهي كاذبة بشكل مطلق".

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وأشار إلى أن الجانب الأوكراني نفى هذه المعلومات أيضا.

وأكد أنه لا يرى رغبة لدى المجتمع الدولي في تهيئة الظروف للمفاوضات بين موسكو وكييف.

وأفادت مجلة "فورين بوليسي" في وقت سابق، نقلا عن ممثلين للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بأن تركيا تزود أوكرانيا بذخائر عنقودية تشبه النسخة الأمريكية لهذه الذخائر منذ نوفمبر الماضي.

المنصدر: RT