خبير روسي: المعلومات حول توريد تركيا لقنابل عنقودية لأوكرانيا محاولة لدق إسفين

صرح المحلل السياسي، أندريه سوزدالتسيف، بأن المعلومات بشأن توريد تركيا لذخائر عنقودية لأوكرانيا قد تكون محاولة لدق إسفين بين روسيا وتركيا بشأن الصراع الأوكراني.

جاء ذلك في حديث سوزدالتسيف لوكالة "نوفوستي" الروسية، حيث قال إن "عمليات تسليم الأسلحة (لأوكرانيا) منتظمة، حتى قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وهي تجري الآن كذلك، إلا أن النقطة الأساسية هنا هي أن الذخائر العنقودية محظورة، ومنذ فبراير من العام الماضي، لم تكن هناك حالة واحدة من استخدام تلك الذخائر. لذلك فعلى الأرجح أن هذا الخبر مجرد استفزاز".

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ووفقا له فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل "كمحور دبلوماسي وتجاري رئيسي" بين روسيا والغرب والعالم الخارجي، حيث عزز موقفه من خلال صفقة الحبوب، وأصبح "وسيطا مضمونا" بحكم الأمر الواقع لمفاوضات السلام التي من شأنها يوما أن تبدأ.

كما يرى الخبير السياسي أن المعلومات التي ظهرت قد تكون محاولة لـ "دق إسفين" في العلاقات بين موسكو وأنقرة، لأن الغرب منزعج من دور تركيا في الاتصالات مع كل من روسيا وأوكرانيا، وتابع: "نحن نثق في الأتراك على مستويات عدة، والأتراك يقدّرون ذلك. لكن القول بأن كل شيء خال من الضبابية في علاقاتنا هو أيضاً غير دقيق"، مشيرا إلى أنه بالنسبة لموسكو "لا بديل لأردوغان".

وكانت مجلة "فورين بوليسي" قد أفادت، نقلا عن ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، أن تركيا تزود أوكرانيا بذخائر عنقودية تشبه النسخة الأمريكية لهذه الذخائر منذ نوفمبر 2022.

المصدر: نوفوستي