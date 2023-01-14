ليتوانيا تكشف سبب انفجار خط أنابيب الغاز

أفاد مدير عام شركة Amber Grid، مشغل شبكة الغاز الليتوانية، نيموناس بيكنيوس، بأن انفجار خط أنابيب الغاز الرئيسي في منطقة باسفالى في ليتوانيا يوم الجمعة، كان نتيجة مشاكل فنية.

وأوضح بيكنيوس، أن "الفحص الأولي الذي أجراه موظفو شركة Amber Grid في مكان الحادث، يشير إلى وجود خلل فني، ربما يكون كسرا في أحد الأنابيب، وسيتم تحديد السبب الدقيق خلال بضعة أيام".

ويستبعد فنيو شركة Amber Grid، احتمالية ارتباط انفجار خط الأنابيب الذي شيد عام 1978، بعمل تخريبي.

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يذكر أن الانفجار وقع في خط أنابيب الغاز الليتواني، مساء الجمعة، حيث وصل ارتفاع اللهب قرابة الـ 50 مترا، ورغم محاولات طواقم الدفاع المدني إخماد الحريق، إلا أن النيران لم تخمد حتى احترق الغاز الموجود في الأنابيب.

يشار إلى وجود خطي أنابيب للغاز يعملان بالتوازي في منطقة الانفجار، حيث يقوم أحدهما بنقل الغاز إلى الجزء الشمالي من ليتوانيا، بينما يقوم الآخر بنقله إلى لاتفيا.

المصدر: تاس