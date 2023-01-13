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مشاهد من انفجار ضخم بخط للغاز في ليتوانيا

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أفادت وسائل إعلام في ليتوانيا بوقوع انفجار بخط للغاز شمال البلاد، وأظهرت الفيديوهات ألسنة لهب ترتفع إلى نحو 50 مترا منه.

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ألسنة اللهب ارتفعت 50 مترا.. انفجار خط لأنابيب الغاز في ليتوانيا
ألسنة اللهب ارتفعت 50 مترا.. انفجار خط لأنابيب الغاز في ليتوانيا

المصدر: أ.ب.

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