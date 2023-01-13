مشاهد من انفجار ضخم بخط للغاز في ليتوانيا

تاريخ النشر:13.01.2023 | 21:02 GMT | فيديوهات
أفادت وسائل إعلام في ليتوانيا بوقوع انفجار بخط للغاز شمال البلاد، وأظهرت الفيديوهات ألسنة لهب ترتفع إلى نحو 50 مترا منه.
المصدر: أ.ب.
وجهت صحفية إيطالية، انتقادات شديدة اللهجة إلى نادي النصر السعودي، باتهام صريح بـ"الكذب" على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى صفوفه.
علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على تغريدة في "تويتر" حول فيديو من معبد دندرة الفرعوني.
كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصل إلى الرياض لإجراء محادثات مع الهلال حول إمكانية انضمام ابنه للنادي السعودي.
شن الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز هجوما غير مسبوق على زميله الإعلامي عمرو أديب، منتقدا حديثه عن خوفه على البلد التي يتغنى بها دوما عبر برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة mbc.
طالب أمين سر مجلس الأمة الكويتي النائب أسامة الشاهين "بعدم التهاون والعودة إلى العادات السيئة السابقة، في ما يتعلق بإعادة استقبال العمالة الوافدة سواء من مصر، أو دول أخرى".
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام أحد ضباط شرطة لوس أنجلوس باستخدام مسدسه الصاعق ضد المواطن كينان أندرسون عند احتجازه، ما أدى إلى وفاته بعد ذلك في المستشفى.
نشرت وزارة الأمن الإيرانية اعترافات نائب وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري، المدان بتهمة التجسس لصالح بريطانيا والمحكوم بالإعدام.
اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن الولايات المتحدة هي بالتأكيد من يستفيد من الصراع في أوكرانيا، وأن الأوروبيين وحدهم هم الضحايا الرئيسيون بالمعنى الاقتصادي للكلمة.
انتقدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الأمريكية على نحو لاذع في منشور لها على تطبيق "تليغرام.
وصل الطبيب الجراح ويليام بريدون جريحا على ظهر حصان يحتضر إلى مدينة جلال أباد الأفغانية وكان الناجي الوحيد من قوة بريطانية قوامها 16 ألف شخص.
تخطط شركة "معادن" السعودية العملاقة للاستثمار في قطاع التعدين المصري، كجزء من استراتيجيات أكبر شركة تعدين في الخليج للاستثمار في جميع أنحاء العالم.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه اكتمل في مساء الخميس 12 يناير تحرير مدينة سوليدار غرب دونيتسك، والتي لها أهمية كبيرة لتطوير هجوم القوات الروسية الناجح في المنطقة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير وصورة شيك بقيمة 350 مليون دينار كويتي (نحو 1.14 مليار دولار) زعموا أنه كان باسم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردو الفعل.
أثناء مغادرته أوفا عاصمة بشكيريا، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أوفا هي أحد أهم مراكز الإسلام الروسي المستنير والخلاق والذي يحظى بالاحترام في جميع العالم الإسلامي.
توفي ابن عام لباتريس كولورس، إحدى مؤسسي حركة Black Lives Matter (حياة السود مهمة)، بعد تعرضه للصعق من قبل ضابط شرطة في لوس أنجلوس على خلفية حادث مروري.
نشرت قناة تليغرام " Z4" التابعة لأحد الألوية في جمهورية لوغانسك الشعبية مقاطع فيديو أظهرت تجربة جهاز قادر على إشعال بطاريات المروحيات المسيرة الرباعية المراوح.
رفض أمين سر مجلس الأمة الكويتي النائب أسامة الشاهين "الانصياع لأوامر صندوق النقد الدولي"، ومطالبته دول الخليج برصد تمويل جديد لمصر.
طلب صندوق النقد الدولي من مصر تقليص تدخل الجيش الكبير في الاقتصاد بموجب خطة إنقاذ اتفق عليها الصندوق مع السلطات المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
قضت محكمة النقض المصرية بتأييد براءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيدة الكرم".
لا تزال فضائح الحفلات التي أقامها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، خلال الحجر العام والمعروفة باسم "بارتي غيت" والتي أدت إلى استقالته، تلاحقه مع كشف معلومات جديدة حولها.
قال وزير التخطيط المصري السابق، أشرف العربي، إن مصر "بعيدة تماما عن منطقة الإفلاس"، وأشار إلى أن من حقها الاستفادة من الدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك الدولي.
أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب في بيروت، عن ترحيب بلاده بعودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية وفتح السفارتين.
أكد أوليغ سوسكين، مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق، أنه لم يعد لدى كييف القوة والتسليح للحفاظ على مواقعها بعد استيلاء الجيش الروسي على سوليدار، لافتا إلى أنه "ما من شيء حسن على الجبهة".
أثيرت حالة من الجدل في مصر بعد ادعاء أحد الغطاسبن عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صدور أصوات مريبة من موقع حطام السفينة "سالم إكسبريس".
اعتذرت الحكومة اليابانية في 13 يناير 1992 عن إجبار أعداد كبيرة من النساء الكوريات على العمل كعبيد جنس لـ "الترويح" عن الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية.
تصدر اسم الفنانة البحرينية، هيفاء حسين، "تريند" محرك البحث "غوغل" ومواقع التواصل في السعودية، الجمعة بعد تعليقها على انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.
قال أحد سكان سوليدار في حديث لمراسل "نوفوستي"، إنه شاهد قبل ثلاثة أيام من تحرير الجيش الروسي للمدينة، وجود ناقلات جنود مدرعة فرنسية كانت تتمركز في المناطق السكنية.
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن قفزة في قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 42.8 مليار دولار.
تعهد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بالدفاع عن اليابان بكافة الوسائل الممكنة بما فيها النووي.
كتب أندريه فيودوروف وأنطون لافروف وبوغدان ستيبوفوي، في "إزفيستيا"، حول دلالات تغيير قيادة العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
أعلن العقيد في الجيش الروسي، فيتالي كيسليوف، فشل فلول قوات النخبة الأوكرانية التي تلقت تدريبها في بريطانيا، بالتسلل على متن العشرات من العربات إلى مدينة سوليدار المحررة مؤخرا.
كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس" عن توقعات خبير عسكري بحدوث تغييرات مهمة في منطقة العملية الخاصة في أوكرانيا بعد تحرير سوليدار.
أعلن السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيتشوك عن اتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول نقل تقنيات الإنذار للصواريخ والطائرات المسيرة إلى كييف.
نقل موقع Vox عن كتاب، كريس ويبل، القادم حول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "معركة حياته" أن بايدن لا يثق في أجهزة المخابرات، ويعتقد أن العملاء يكذبون عليه.
يبحث العديد من المصريين عن مصدر رخيص وغير مكلف للمياه في مصر، حيث يلجأ الكثير من الناس لشراء مياه معدنية من المحلات بسعر يتراوح من 6 لـ 10 جنيهات حسب المنطقة التي يعيش بها المواطن.
أوضح الدكتور دميتري ديمينتييف، أخصائي طب وجراحة العيون، كيفية استخدام اختبارات مختلفة للتحقق من حالة العيون في المنزل.
قام الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل والمقرب من جهاز الموساد الإسرائيلي إيدي كوهين، باستفزاز المصريين في تغريدة له على موقع "تويتر".
قررت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الموافقة على قرض تصل قيمته إلى 306 ملايين دولار لتمويل جزء من الخط الرابع لمترو القاهرة في مصر.
نشرت الجريدة الرسمية السعودية، قرار مجلس الوزراء الذي تضمن تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية، تمنح بموجبه الجنسية لمن ولد في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية.
كشف أسرى أوكرانيون عن أوامر عبثية أصدرها لهم قادتهم العسكريون قبل وقوعهم في أسر الجيش الروسي.
أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن بناء أول مسجد في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، يتسع لـ600 مصل، وينتهي العمل منه عام 2025، ويدير عملية البناء 3 عمال.
قال الجنرال الألماني إريك واد، في مقابلة مع مجلة Emma، إن وحدات الجيش الروسي ستفرض قريبا سيطرتها على أراضي دونباس بأكملها.
شددت لجنة المتابعة والتشاور السياسي السعودية المصرية على مستوى وزراء الخارجية يوم الخميس، على ضرورة الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة أراضيها.
كشفت مجموعة من الخبراء لـRT عن إمكانية تعامل مصر بالروبل الروسي في التبادل التجاري مع روسيا، في ظل الأزمة التي تواجهها مصر في العملة الصعبة.
تمكَّنت شركة "وينتر شال ديا" الألمانية العاملة بمجال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول فى مصر من اكتشاف حقل جديد للغاز في منطقة امتيازها بشرق دمنهور في دلتا النيل البرية.
وجدت دراسة حديثة أن هناك علاقة محتملة بين عدوى فيروسية شائعة والإصابة بمرض السكري.
أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراءات تأديبية ضد منتخبي الأرجنتين، المتوج بمونديال قطر، وكرواتيا على خلفية الأحداث التي وقعت تواليا خلال مباراتي فرنسا والمغرب في البطولة.
تجري الأمور بشكل متسارع، بشأن رغبة الهلال السعودي باستقطاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نحم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
دعا محرم إينجه رئيس "حزب الوطن" المعارض في تصريح له أمس الخميس لترحيل اللاجئين المتواجدين في تركيا بأسرع وقت، بعد أن "طالت استضافتهم لدينا".
أفادت صحيفة "بيلد" بأن وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، قررت الاستقالة من منصبها.
اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال رئاسته لبلاده توجيه ضربة نووية لكوريا الشمالية واتهام دولة أخرى بالهجوم، وفقا لكتاب نشر عن سيرته الرئاسية.
أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، في مقال لصحيفة Consortium News أن عام 2023 لا يبشر أوكرانيا بالخير.
أمرت جهات التحقيق في مصر بإحالة 18 متهما للتحقيق في قضية لتمويل الإرهاب على رأسهم معتز مطر، وحمزة زوبع، ومحمد ناصر، وعبد الله الشريف.
يتوجه المنتخب المغربي الجمعة إلى الجزائر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للمحليين، بعدما أعلن في وقت سابق الخميس غيابه بسبب إغلاق البلد المضيف مجاله الجوي أمام الطائرات المغربية.
ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مساء يوم أمس الخميس، على بعد 43 كم شمال غرب مدينة حماة السورية.
تمكن العلماء في جامعة "MISIS" الوطنية الروسية للبحوث التكنولوجية من تطوير بطارية نووية صغيرة قادرة على العمل 20 سنة.
نفى السفير الإيراني الجديد في روما، محمد رضا صبوري، التقارير الإعلامية حول إسقاط مسيّرات إيرانية الصنع في أوكرانيا، ومزاعم أن روسيا تستخدمها هناك.
سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة، مستوى قياسيا جديدا من الانهيار أمام الدولار الأمريكي، حيث اقترب سعر الدولار الواحد في السوق السوداء من 49 ألف ليرة لبنانية.
يترك الجيش الأوكراني المنسحب المعدات الحربية والأسلحة التي استخدمها في المعركة.
أكد السياسي الأمريكي المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي، جيفري يونغ، أن روسيا تواصل نجاحها بعمليتها العسكرية في أوكرانيا.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر تصميما لقميص المنتخب الأرجنتيني مستوحى من البشت الذي ارتداه قائد "التانغو" ليونيل ميسي أثناء تسلم كأس العالم في "مونديال قطر 2022".
كشفت استخبارات مجموعة "فايكينغ" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية بالقوات المسلحة الروسية عن لقطات لتدمير ذخيرة المرتزقة البولنديين في جمهورية دونيتسك الشعبية.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
تقدم النائب في البرلمان المصري محمد عبد الله زين الدين، بطلب إحاطة بشأن تراجع تحويلات المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة.
طالب الجمهوري ناثان دام، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوكلاهوما، بعدم السماح للعسكريين الأوكرانيين بدخول الولاية، حيث يجب أن يتدربوا على استخدام منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي.
أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج لكرة القدم اليوم السبت، جدول مباريات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ25 والتي ستقام في البصرة بالعراق في الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023 .
قال الخبير العسكري العقيد فيتالي كيسيليوف، إن المرتزقة البريطانيين الذين قتلوا في سوليدار، كانوا على الأغلب في صفوف لواء المغاوير رقم 77 التابع للقوات الأوكرانية.
اقترح العلماء في جامعة البلطيق التقنية الحكومية الروسية خوارزمية للهجوم الجماعي على هدف باستخدام مسيّرات من مختلف الأنواع.
ضربت قرية إيسي التابعة لمنطقة إيفينكي الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من إقليم كراسنويارسك، موجة صقيع وتراوحت درجة الحرارة ما بين 73 و 75 درجة تحت الصفر.
صرح وزير البحرية الأمريكي كارلوس ديل تورو، بأن استمرار الأزمة العسكرية في أوكرانيا، من ستة إلى 12 شهرا سيهدد سلاسل التوريد في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.
أكد ديريك شوليه، مستشار الخارجية الأمريكية، أن أنشطة شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية تثير قلق واشنطن، وأن السلطات الأمريكية تعمل على "تحييد" أنشطتها.
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية محاولة تهريب حوالي 81 كيلوغراما من الحشيش المخدر، وعثرت عليها مخفية بطريقة ذكية في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الوديعة.
وعد مؤسس شركة "لوبايف" المصنعة لبنادق القنص، فلاديسلاف لوبايف بأنه سيهدي من يدمّر أول مدرعة أمريكية الصنع من طراز Bradley بندقية القنص LAR-10 ( العداد).
أدرجت الحكومة المصرية عددا من شركات الوقود بينها شركة "وطنية" التابعة للمؤسسة العسكرية، في مقدمة الشركات المقرر بيع حصص فيها للقطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو، ظهر فيه مجندون وهم يصيبون مواقع مموهة ومرابض مدفعية أوكرانية، باستخدام مدافع ذاتية الدفع حديثة من طراز "Msta-SM2".
أكد المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن الصواريخ والطائرات الروسية المسيّرة أثبتت فعالياتها في أوكرانيا، مشددا على ضرورة استمرار دعم قوات كييف رغم ذلك.
قالت وسائل إعلام عبرية إن "الكتيبة 52" التابعة لسلاح المدرعات الإسرائيلي ستكون أول من يختبر قدرات دبابة "البرق" التي تحتوي مقصورتها على خوذة للقائد وشاشة بيانات على غرار الطائرات.
أعلن حلف "الناتو" في بيان له أنه سوف يعيد نشر أنظمة طائرات الإنذار المبكر "أواكس" AWACS من ألمانيا إلى رومانيا 17 يناير الجاري لـ "مراقبة النشاط العسكري الروسي".
قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) إن سبب الخلل الذي وقع في نظام البيانات، وأدى لوقف رحلات جوية داخلية بالولايات المتحدة لعدة ساعات، كان خطأ بشريا.
مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في المملكة المتحدة، يتجه عدد من المتقاعدين البريطانيين إلى البحث عن طرق ذكية للتوفير، ومن بين هذه الطرق السفر إلى وجهات دافئة ومشمسة في الشتاء كمصر.
يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لخوض مباراته الأولى مع فريقه الجديد النصر السعودي.
اعتذر القائم بأعمال السفارة الأوكرانية لدى ماليزيا دينيس ميخايليوك عما قاله بشأن ترتيب محادثة هاتفية بين الرئيس الفلبيني ونظيره الأوكراني.
أعلن مستشار القائم بأعمال حاكم دونيتسك إيغور كيماكوفسكي، تطويق المدفعية الروسية مدينة أرتيوموفسك (باخموت) من جميع المحاور، وإحكام القوات الروسية فكي كماشة حول قوات كييف هناك.
قال روديون ميروشنيك سفير جمهورية لوغانسك السابق في موسكو، إن القوات الأوكرانية خسرت في المعارك حول مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك، حوالي 25 ألف شخص.
نشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا يكذب المادة التي نشرت مؤخرا على موقع صحيفة "نيويورك تايمز" حول أحداث بوتشا، واعتبرت المادة محاولة للإبقاء على النسخة المفبركة من هذه الأحداث.
أقال الرئيس البرازيلي الجديد، لولا دا سيلفا، سفير بلاده في إسرائيل جيرسون فيرينتس، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام العبرية بـ"المفاجئة" لحكومة بنيامين نتنياهو.
أكدت "فرانس برس" نقلا عن مصدر قضائي أن رئيس "الفيفا" جاني إنفانتينو، خضع من قبل مدعيين سويسريين عينا لتولي التحقيق باجتماعاته السرية المزعومة مع رئيس النيابة العامة السابق بالبلاد.
وصف القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، ما ورد في وسائل إعلام أوكرانية عن "ممر أخضر" في منطقة سوليدار، "بالمسرحية الرخيصة".
تعرض رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض سالم المسلط للطرد والضرب من محتجين خلال مظاهرات معارضة للتطبيع بين أنقرة ودمشق، في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة فصائل تدعمها تركيا.
أوضح خبيران عسكريان مصري وأمريكي أن تزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي "باتريوت" لن يكون قادرا على تغيير الوضع بشكل كبير على الأرض.
كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته الجنرال أفيف كوخافي النقاب عن أن الجيش بلور خلال العام المنصرم ثلاثة برامج لشن هجوم على إيران، كضربة انتقامية.
توصل بحث جديد إلى أن ست دقائق فقط من التمارين العالية الكثافة يوميا يمكن أن تساعد في تأخير ظهور مرض الزهايمر.
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة أوفا عاصمة بشكيريا لحضور مراسم وداع الرئيس الأول للجمهورية مرتضى رحيموف، وقام بوضع إكليل الزهور في ذكرى الرئيس الراحل.
أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عن قيمة تذكرة "فوق الخيال"، وهي التذكرة الخاصة بمباراة نجوم الهلال والنصر بمواجهة باريس سان جيرمان والتي سيخصص ريعها لمنصة إحسان.
أكد رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، أنه يعارض مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديم ضمانات أمنية لروسيا.
أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي ستقام الشهر المقبل في المغرب، عن مواجهة نارية بين الوداد البيضاوي المغربي والهلال السعودي.
قال نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق بينج ويست، إن الأزمة الأوكرانية يمكن أن تتطور في عام 2023 وفقا لسيناريوهين، لكن في الحالتين، سيكون الفشل مصير القوات الأوكرانية.
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