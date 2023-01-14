الخارجية الأوكرانية: قمة السلام قد تعقد على شكل دورة خاصة للجمعية العامة الأممية

أعلنت الخارجية الأوكرانية أن "قمة السلام" التي تقترحها كييف قد تعقد على شكل دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأوكرانية أمينة جباروفا للصحفيين، يوم الجمعة: "نفكر الآن في شكل الفعاليات المكرسة لخطة السلام، ونعرض الخيارات على رئيسنا".

وتابعت أن "هذا قد يكون إما على شكل المناقشات في الجمعية العامة ضمن بنود جدول الأعمال الخاصة بالأراضي المحتلة أو مناقشات خلال دورة استثنائية خاصة. وهذا ما نناقشه".

وردا على سؤال بشأن إمكانية مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في "قمة السلام" المذكورة، قالت جباروفا: "نحن نناقش شكل القمة حاليا. وهذه مسألة التنسيق مع الشركاء".

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يذكر أن الجمعية العامة تعقد منذ عام 2014، حين انضمت القرم إلى روسيا، جلسة خاصة حول موضوع ما يسمى بـ"الوضع في الأراضي الأوكرانية المحتلة" في الـ 23 من فبراير كل عام.

أما الخيار الثاني الذي تحدثت عنه الخارجية الأوكرانية، فيمكن للأمين العام للأمم المتحدة أن يعقد دورة خاصة للجمعية العامة الأممية خلال 24 ساعة من ورود طلب، أيده ما لا يقل عن 9 أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بغض النظر عما إذا كانوا أعضاء دائمين أم لا.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد تقدم بـ "خطة السلام" من 10 بنود، تمثل رؤيته لتسوية النزاع في أوكرانيا. ودعا لعقد "قمة السلام" لمناقشة الخطة.

وأعلنت موسكو عن رفضها لتلك الخطة، معتبرة اياها "غير واقعية".

المصدر: نوفوستي