السلطات الألمانية: لم نتلق طلبات لتزويد أوكرانيا بالدبابات

قالت كريستيان هوفمان نائبة المتحدث باسم حكومة ألمانيا إن بلادها لم تتلق حتى الآن طلبات رسمية من بولندا أو دول أخرى بخصوص خططها لإرسال دبابات ليوبارد-2 الألمانية إلى أوكرانيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك طلب رسمي من بولندا أو فنلندا أو دول أخرى للحصول على إذن لرفع القيود على توريد الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا، أجابت هوفمان بالنفي.

وأضافت: "لا لم نستلم أي طلبات بهذا الخصوص". وأشارت إلى أن بلادها تتبادل بشكل مستمر، الآراء مع الحلفاء حول مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا.

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يوم الأربعاء الماضي، قال الرئيس البولندي أنجي دودا أثناء وجوده في لفوف إن بلاده ستتبرع بسرية دبابات ليوبارد لأوكرانيا وذلك في إطار تحالف دولي يجري تشكيله حاليا.

في ذات الوقت، ذكر الرئيس الفنلندي سولي نينيستو يوم الخميس أن بلاده مستعدة للنظر في المشاركة في توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، لكن عددها سيكون صغيرا. من أجل تزويد أوكرانيا بالدبابات الألمانية الصنع، تحتاج الدول إلى الحصول على إذن ألماني لرفع قيود التصدير.

ومن المعروف أن دبابات ليوبارد، توجد كذلك في إسبانيا واليونان والدنمارك.

المصدر: نوفوستي