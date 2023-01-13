جنرال ألماني: الجيش الروسي سيفرض سيطرته قريبا على كل دونباس

قال الجنرال الألماني إريك واد، في مقابلة مع مجلة Emma، إن وحدات الجيش الروسي ستفرض قريبا سيطرتها على أراضي دونباس بأكملها.

وأضاف إريك واد، الذي عمل كمستشار لشؤون السياسة العسكرية لدى المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل: "في شرق أوكرانيا، في منطقة باخموت (الاسم الأوكراني لمدينة أرتيوميفسك)، يتقدم الجيش الروسي بشكل واضح. ومن المحتمل أن يتمكن من السيطرة قريبا على دونباس بالكامل".

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ويرى الجنرال الألماني، أن الغرب قد يزود القوات الأوكرانية بناقلات الجنود المدرعة من طراز Marder وبالدبابات من طراز Leopard، ولكن ذلك لن يغير أي شي من الوضع في ساحات القتال هناك".

وتعود أهمية الوضع في منطقة أرتيوموفسك، المركز اللوجستي الرئيسي، لكونه سيسمح لروسيا بوضع قواتها المدفعية في مواقع جديدة، وزيادة الضغط على خطوط الإمداد الأوكرانية المؤدية إلى مدينة أرتيوموفسك، وبالتالي اختراق الجبهة الممتدة على خط أرتيوموفسك-سيفيرسك، حيث تقع المدينة على عدد من الطرق الرئيسية في المنطقة، وستسمح السيطرة عليها بالتحرك نحو المدن الكبيرة التي ما زالت تسيطر عليها كييف في دونباس، مثل سلافيانسك وكراماتورسك.

المصدر: نوفوستي