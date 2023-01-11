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وول ستريت جورنال: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة بالقرب من أرتيوموفسك

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وول ستريت جورنال: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة بالقرب من أرتيوموفسك
Legion-Media
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 ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في المعارك بالقرب من أرتيوموفسك

وأفادت الصحيفة نقلا عن أحد قادة القوات المسلحة الأوكرانية المتواجدة بالقرب من أرتيوموفسك "حتى الآن، خسائرنا تفوق خسائر الروس. إذا استمر الحال على هذا النحو، من الممكن أن نتراجع".

وتشير الصحيفة إلى أن المسؤولين الغربيين والأوكرانيين، على خلفية الخسائر التي يتكبدها الجيش الأوكراني يدعون لمغادرة أرتيوموفسك والانتقال إلى خط دفاع جديد. وقد أيد هذا المنحى جميع القادة الذين استطلعتهم الصحيفة في الميدان.

في 10 يناير، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أنه بعد تحرير سوليدار، سيتم توجيه كافة الجهود لتحرير أرتيوموفسك وسيفيرسك. وتقع هذه المدن على أراضي جمهورية دونيتسك. في حين يتواصل القتال العنيف في أرتيوموفسك .

تاس

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