انتقدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الأمريكية على نحو لاذع في منشور لها على تطبيق "تليغرام.

وكانت الخارجية الأمريكية قد وضعت صورة زاخاروفا إلى جانب صورة زيلينسكي وتعليق يصف ما تقوله بشأن المفاوضات مع أوكرانيا بالكذب، فيما وصفت ما يقوله زيلينسكي بهذا الشأن بالصدق.

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وكتبت زاخاروفا: "التفتت وزارة الخارجية الأمريكية ومأجوروها من سلة مهملات الإعلام إليّ على محمل الجد. وأرسلت الملخصات للمرتزقة من العملاء الأجانب على غرار (دوجد) وأتباع نافالني ليقولوا جميعا: كانت زاخاروفا جيدة، ثم أصبحت سيئة.

وهنا أود أن أخيب آمالهم: فلم أكن يوما جيدة.

الآن توصلوا إلى ما هو أكثر إثارة للاهتمام: فعلى موقع وزارة الخارجية الأمريكية باللغة الروسية يكتبون "كذب" بأحرف حمراء على صورتي.

شكرا على الترويج: (الهاكرز الروس) لم يخترقوا الموقع الإلكتروني أو مصادر وزارة الخارجية، إلا أن صورتي ظهرت هناك على أي حال.

والآن أعرض على وزارة الخارجية فزورة. سأدلي ببيان، وإذا لم تصفه الوزارة بأنه (كاذب) فهو صحيح:

زيلينسكي كان يستخدم المواد المخدرة لسنوات عديدة، وقد أعلن بوروشينكو عن ذلك.

العد التنازلي بدأ".

المصدر: تليغرام