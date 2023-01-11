زاخاروفا تعلق على بيان وزارة خارجية لاتفيا وتصفه بـ "الغبي"

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بيان وزارة خارجية لاتفيا، الذي يفيد بأن "هزيمة روسيا" يصب في مصلحة لاتفيا السياسية، بـ "غباء لا بشري"

وأضافت زاخاروفا عبر "راديو سبوتنيك": "من وجهة نظري هذا يشير إلى غباء مستفحل، فحكومة لاتفيا غير قادرة على حساب بضع خطوات إلى الأمام، أو إدراك الموقف الذي هي فيه"، مشيرة إلى ضرورة وجود نوع من المنطق، حتى لو كان طفوليا.

وأشارت زاخاروفا إلى تصريح رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، التي قالت إن إستونيا ليست بحاجة لمهاجرين لا يتحدثون الإستونية، مشيرة إلى اللاجئين الأوكرانيين.

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وأكدت زاخاروفا، أن "الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم يحافظون على المبادئ الإنسانية الأساسية، لتنظيم مجتمعاتهم، في الواقع هم يدمرون هذه المبادئ، على الأقل في بلدانهم"، وأن كل ما تطلقه دول البلطيق على روسيا، يعود بالضرر عليهم، مشيرة إلى أن أسلوب هذه الدول ليس جديدا، لكنه أصبح أكثر صراحة.

يشار إلى أن برلمان لاتفيا، أعلن في أغسطس 2022، دولة "داعمة للإرهاب"، وطالب بوقف إصدار التأشيرات للمواطنين الروس.

ومن جهتها دعت وزارة الخارجية الروسية، برلمانيي لاتفيا بالكف عن الاستفزازات، وإيلاء الاهتمام لبلدانهم ومواطنيهم.

المصدر: نوفوستي