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كازاخستان.. تجريد نزارباييف من منصب عضو مجلس الشيوخ الفخري

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كازاخستان.. تجريد نزارباييف من منصب عضو مجلس الشيوخ الفخري
Globallookpress
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قال مولان أشيمبايف رئيس مجلس الشيوخ ببرلمان كازاخستان، للصحفيين اليوم، إنه تم إلغاء صفة العضو الفخري لمجلس الشيوخ، وتم سحبها من أول رئيس للدولة نور سلطان نزارباييف.

وأضاف: "بعد إلغاء المادة المتعلقة بصفة وصلاحيات أول رئيس للدولة من الدستور، تم إلغاء صفة العضو الفخري لمجلس الشيوخ، وتم سحبها من أول رئيس للدولة نور سلطان نزارباييف. غدا في اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان، سنضع القانون الخاص بأول رئيس لجمهورية كازاخستان - إلباسي (زعيم الأمة) في طي النسيان".

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ويشار إلى أن مجلس الشيوخ في البرلمان الكازاخستاني، منح نزارباييف منصب عضو مجلس الشيوخ الفخري في 30 مايو 2019، عندما كانت ابنته داريغا نزارباييف تشغل منصب رئيسة مجلس الشيوخ.

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ووفقا لهذه الصفة، كان بمقدور نزارباييف حضور اجتماعات مجلس الشيوخ في البرلمان.

المصدر: تاس

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