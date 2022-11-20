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نزارباييف عن محاكمة رئيس مخابرات كازاخستان السابق: وهل علم المسيح بخيانة يهوذا

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نزارباييف عن محاكمة رئيس مخابرات كازاخستان السابق: وهل علم المسيح بخيانة يهوذا
Sputnik
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قال رئيس جمهورية كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف، معلقا على محاكمة رئيس لجنة الأمن الوطني السابق كريم ماسيموف، إنه لم يكن على علم بخيانة الأخير للدولة.

وأضاف نزارباييف، في حديث للصحافة في مركز انتخابي في استانا بعد أن قام بالتصويت: "وهل كان يسوع المسيح يعلم بأن يهوذا الجالس بجانبه ضالع في الخيانة".

ويشار إلى أن محكمة مدينة أستانا، تنظر في قضية جنائية يتهم فيها رئيس المخابرات الكازاخستانية السابق بالخيانة، وتجري المحاكمة خلف أبواب مغلقة وتحت بند "سري للغاية".

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تم اعتقال كريم ماسيموف في يوم 8 يناير، بعد اندلاع أعمال الشغب في كازاخستان. وقبل ذلك تم اعتقال نوابه في جهاز الأمن، وهم متهمون جميعا بالخيانة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة.

ومن المعروف، أن كريم ماسيموف، البالغ من العمر 57 عاما، شغل مرتين منصب رئيس الحكومة في كازاخستان. وتم في عام 2016 تعيينه في منصب رئيس لجنة الأمن الوطني.

المصدر: سبوتنيك

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