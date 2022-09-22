سلطات كازاخستان تشطب "يوم الرئيس الأول" من قائمة العطلات الرسمية

وافق نواب مجلس الشيوخ في برلمان كازاخستان في جلسة دورية، اليوم الخميس، على تعديلات تشريعية، تستثني "يوم الرئيس الأول" من قائمة العطلات الرسمية.

وتم تقديم اقتراح شطب "يوم الرئيس الأول" من قائمة العطلات الرسمية، الذي يحتفل به عادة في 1 ديسمبر، من جانب أعضاء في مجلس النواب في البرلمان عند مناقشة مشروع قانون حول السينما والثقافة والأعياد الرسمية.

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ويتم الاحتفال بـ "يوم الرئيس الأول" في كازاخستان منذ عام 2012. وتم استحداثه للاحتفال والاعتراف بخدمات الرئيس الأول للجمهورية نور سلطان نزارباييف. وخلال فترة رئاسة نزارباييف، كان 1 ديسمبر يشهد تنظيم اجتماعات رسمية ومباريات رياضية وفعاليات ثقافية مخصصة للاحتفال به في جميع مناطق البلاد.

ويشار إلى أن نزارباييف ترأس كازاخستان لما يقرب من 30 عاما واستقال من منصب رئيس الدولة في 20 مارس 2019، وترأس الدولة بعده الرئيس السابق لمجلس الشيوخ قاسم جومارت توكاييف.

وتم تحويل التعديلات التشريعية المذكورة إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.

المصدر: نوفوستي