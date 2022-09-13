عاصمة كازاخستان في الطريق لاستعادة اسمها الأول "أستانا"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة في كازاخستان أن اقتراح إعادة تسمية عاصمة كازاخستان إلى أستانا أدرج في مشروع القانون الدستوري بموافقة الرئيس.

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وكانت مجموعة من النواب في كازاخستان قد اقترحت مستهل سبتمبر الجاري إعادة إعادة اسم "أستانا" إلى عاصمة البلاد نور سلطان.

وقال النواب في بيان بهذا الشأن: "نعتبر أنه من الخطأ تسمية مدينة على اسم شخص خلال حياته، كما أن المواطنين لم يقبلوا أيضا الاسم الجديد للعاصمة. لذلك، سيكون من العدل تاريخيا إعادة الاسم السابق للعاصمة أستانا".

ولفت النواب في ذلك البيان إلى أن مثل هذا القرار "سيأخذ في الاعتبار مساهمة الرئيس الأول في إعادة بناء وتطوير المدينة الرئيسة للبلاد، كما سيلبي احتياجات وطموحات المواطنين".

يشار إلى أن اسم عاصمة كازاخستان كان تغير من أستانا إلى نور سلطان في مارس 2019 بعد تنحي نزارباييف من منصب الرئيس، وكان قاد البلاد لما يقرب من 30 عاما.

وأصبح قاسم جومارت توكايف، الذي كان سابقا رئيس مجلس الشيوخ في برلمان البلاد، رئيسا للدولة. بعد توليه منصبه، اقترح توكاييف إعادة تسمية عاصمة البلاد أستانا إلى نور سلطان تكريما لأول رئيس. في نفس اليوم، اعتمد البرلمان التعديلات المقابلة للدستور، فيما كان نزارباييف نفسه قد صرح مرارا بأنه ضد إعادة التسمية تكريما له.

المصدر: تاس + نوفوستي