كازاخستان: انتخابات مبكرة وولاية رئاسية واحدة لـ 7 سنوات غير قابلة للتجديد

اقترح رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، في رسالته إلى المواطنين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة هذا الخريف، ومراجعة المدة الرئاسية لولاية واحدة غير قابلة للتجديد ومدتها 7 سنوات.

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وجاء في خطاب الرئيس توكايف، اليوم الخميس 1 سبتمبر، أن التقاليد السياسية المتبعة في السابق بإخفاء الأسرار عن المجتمع يجب أن تصبح شيئا من الماضي. وتابع في تفسيره لاقتراح الفترة الرئاسية: "من جهة، فإن 7 سنوات هي فترة كافية لتنفيذ أي برنامج طموح، ومن جهة أخرى سيضمن اقتصار الولاية الرئاسية على ولاية واحدة أقصى تركيز لرئيس الدولة على حل المهام الاستراتيجية للتنمية الوطنية".

وقال توكايف: "لذلك، أعتزم اليوم أن أقدم علنا الجدول الزمني للحملات الانتخابية المستقبلية"، مشيرا إلى اقتراحه بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في خريف عام 2022، وانتخابات برلمانية في النصف الأول من عام 2023 (بدلا من الانتخابات الرئاسية المزمعة في 2024، والبرلمانية في 2025)، ومؤكدا على استعداده للذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة، على الرغم من تقليص فترة ولايته.

المصدر: نوفوستي