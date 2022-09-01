وزير روسي: وفود من دول غير صديقة تشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي

قال وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي، أليكسي تشيكونكوف، إن وفودا من دول غير صديقة تخطط للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي السادس في روسيا.

وأضاف تشيكونكوف: "هناك وفود من دول غير صديقة ستشارك في المنتدى هذه السنة، وبالتحديد من اليابان وكوريا الجنوبية".

وتابع قائلا: "أنا مقتنع بشكل عام أن لدينا أصدقاء في بلدان غير صديقة، وهناك الكثير منهم. وعلى مستوى العمل يعرب اليابانيون والكوريون وغيرهم عن دعمهم لنا".

وأكد تشيكونكوف أن "هذه الدول تعيش لعقود في ظروف سيادة محدودة، حيث لا تتخذ فيها قرارات تراعي مصلحة شعوبها".

وخلص الوزير قائلا: "بالنسبة لليابان وكوريا الجنوبية، فإن التعاون مع روسيا هو مصيري، بسبب قربهما منها ووجود علاقات اقتصادية تاريخية".

وسيعقد المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى الشرق الاقتصادي) في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. وتشمل فعاليات المنتدى أكثر من 70 حدثا تجاريا.

المصدر: نوفوستي