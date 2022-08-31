وزير: الدول الغربية تمارس الضغط على الدول المشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي

صرح وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي، ألكسي تشيكونكوف، بأن الدول الغربية غير الصديقة لروسيا تحاول الضغط على الدول التي تنوي المشاركة في منتدى الشرق الاقتصادي الأسبوع المقبل.

إقرأ المزيد

وقال تشيكونكوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "عبر قنوات غير رسمية رفيعة المستوى أخبرني الزملاء الأعضاء في حكومات البلدان الأخرى بأنهم يتعرضون لضغوط من جانب الدول الغربية غير الصديقة، إذا جاز التعبير. لكنهم لا يخضعون لهذه الضغوطات. وينوون زيارة روسيا والتعاون معها".

وأشار إلى أن العالم انقسم في مجال العلاقات الدولية على غرار ما يقرب من 25% من سكان العالم عندما أعلنت الدول التي تمثل هؤلاء أنها معسكر واحد، فيما يؤيد 75% المتبقي من سكان العالم موقف روسيا بشأن أهمية تقرير مصيرها والسيادة غير المشروطة لجميع البلدان وكل الأمم.

وأوضح: "نحن الأغلبية. ويدور الحديث بالدقة عن أكبر الدول الآسيوية وبينها الصين والهند والشرق الأوسط ومعظم بلدان آسيان. ويؤيد معظم البشرية روسيا بنشاط، والأكثر من ذلك يمر عدد من هذه الدول الآن بمرحلة التعرض للضغوطات الخارجية، هذا ما تظهره الحيل مع السياحة السياسية الأمريكية إلى تايوان والحروب التجارية والانقطاعات في إمدادات الغذاء".

وكان قد أعلن أن وفودا من دول آسيا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية ستشارك في المنتدى الذي يعقد في الفترة ما بين 5 و8 سبتمبر القادم في جامعة الشرق الأقصى الفدرالية في جزيرة روسكي بمدينة فلاديفوستوك.

المصدر: نوفوستي