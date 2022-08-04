ممثلون عن 40 دولة يؤكدون مشاركتهم في منتدى الشرق الاقتصادي الروسي

صرح أنطون كوبياكوف، السكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى الشرق الاقتصادي بأن ممثلي أكثر من 40 دولة أكدوا مشاركتهم في الحدث الاقتصادي هذا العام المنعقد بمدينة فلاديفوستوك الروسية.

ونقلت مؤسسة "روس كونغرس" عن كوبياكوف، الذي يشغل منصب مستشار الرئيس الروسي قوله: "يؤكد هذا الاهتمام الكبير بمنتدى الشرق الاقتصادي، أن المنتدى أصبح أكثر منصات الأعمال التجارية العالمية رواجا لتوسيع التعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. نتوقع مشاركة القادة الأجانب والضيوف رفيعي المستوى".

وأشار المسؤول إلى أن منظمي الحدث أعدوا برنامج أعمال غنيا يتضمن قضايا الساعة المتعلقة بتنمية الشرق الأقصى والاقتصاد العالمي والإقليمي والتعاون الدولي، فضلا عن مناقشة سبل التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تهدد العالم.

وأضاف كوبياكوف، قائلا: "لقد وجدنا أنفسنا اليوم بالفعل في واقع جديد، مهمتنا الرئيسية، التي تمت صياغتها في العنوان الرئيسي للمنتدى "في الطريق إلى عالم متعدد الأقطاب" هي إعادة بناء الأنشطة التجارية، وإيجاد نقاط دعم جديدة للتعاون الاقتصادي والنمو".

وسيعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل في مدينة فلاديفوستوك الروسية في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. وتشمل فعاليات المنتدى أكثر من 70 حدثا تجاريا.

المصدر: نوفوستي