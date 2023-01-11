إيران تستدعي السفير العراقي لديها احتجاجا على تسمية "خليجي 25" لكرة القدم

قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إنه تم استدعاء سفير العراق لدى طهران لتبليغه احتجاج الجمهورية الإسلامية على تسمية "خليجي 25" لكرة القدم ببطولة الخليج العربي.

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وصرح عبد اللهيان اليوم الأربعاء بأنه: "تم استدعاء السفير العراقي إلی الخارجية بعد استخدام السلطات العراقية مصطلح وهمي بدلا من الخليج الفارسي وعكسنا حساسية الشعب الايراني العظيم تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي إلی الجانب العراقي".

وعن رد فعل إيران الرسمي على استخدام السلطات العراقیة مصطلح "وهمي" بدلا من "الخليج الفارسي"، قال عبد اللهیان: "صحح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني هذه المسألة ( هذا الخطأ ) في مقال نشر مؤخرا على الفضاء الافتراضي".

وأكد أنه: "على الرغم من أن لدينا علاقات إستراتيجية وأخوية وعميقة مع العراق، فقد أعربنا بوضوح عن احتجاجنا على هذا الموضوع واستدعينا السفير العراقي لدى طهران الى الخارجية ، للتاكيد على حساسية الشعب الايراني العظيم تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي والاعلان عنها إلی الجانب العراقي".

وفي وقت سابق، استنكر وزير الرياضة والشباب الإيراني، حميد رضا سجادي، ما قال إنه "تحريف اسم الخليج الفارسي" في كأس الخليج، واستخدام اسم مزيف من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بدوره أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أنه بصدد رفع شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) احتجاجا على تسمية "خليجي 25" ببطولة الخليج العربي لكرة القدم، والتي أعطيت إشارة انطلاقها، الأسبوع الماضي في العراق، بمشاركة منتخبات 8 دول عربية، وهي: العراق، سلطنة عمان، السعودية، اليمن، البحرين، الإمارات، الكويت، وقطر.

المصدر: إرنا